Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: confermata la presenza di DLC

ha annunciato chesarà supportato da una serie di contenuti scaricabili che includeranno nuove mappe, dungeon e sfide extra.

Il publisher pubblicherà DLC a pagamento e gratuiti, inoltre è previsto anche il lancio di un Season Pass. Maggiori dettagli sui contenuti aggiuntivi saranno rivelati in un secondo momento.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia è il remake di Fire Emblem Gaiden, titolo uscito su Nintendo NES nel 1992, solamente in Giappone. L'uscita è prevista in Europa per il 19 maggio, in edizione Standard e Collector's. Lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche gli Amiibo di Alm e Celica, i due protagonisti dell'avventura.