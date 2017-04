Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: nuovo trailer dedicato alla componente strategica

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato alla componente strategica del gioco. Il filmato permette di apprendere le basi del combat system, dando uno sguardo ravvicinato alle principali meccaniche di gameplay.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia è il remake di Fire Emblem Gaiden, titolo uscito nel 1992 su Nintendo NES, esclusivamente in Giappone. Questa riedizione presenta un comparto tecnico rivisitato, dialoghi doppiati (in lingua inglese), un nuovo arco narrativo legato alla storia e dungeon inediti da esplorare.

Il gioco è già disponibile in Giappone e arriverà in Occidente il 19 maggio in esclusiva su Nintendo 3DS. Lo stesso giorno verranno pubblicati anche i due nuovi Amiibo di Alm e Celica, protagonisti di Fire Emblem Echoes.