ha diffuso un nuovo trailer diincentrato sulle classi che potremo utilizzare nel gioco e su alcuni degli antagonisti che incontreremo durante l'avventura.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia è il remake di Fire Emblem Gaiden, titolo pubblicato nel 1992 su Nintendo NES, esclusivamente in Giappone. Questa riedizione presenta varie migliorie al gameplay, un comparto tecnico aggiornato e dialoghi doppiati in lingua inglese.

Il gioco uscirà in Giappone il 20 aprile e arriverà in Europa il 19 maggio, Famitsu ha premiato Fire Emblem Echoes con un punteggio di 37/40, molto vicino al Perfect Score.