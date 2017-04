Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: la recensione di Famitsu è positiva

Mancano pochi giorni all'uscita diin Giappone, e i redattori del magazine Famitsu hanno avuto modo di provare in anteprima il gioco ed esprimere la propria opinione al riguardo. Stando al punteggio ricevuto, si direbbe che il gioco sia riuscito a conquistarli, ottenendo un voto complessivo di 37/40.

Per la precisione, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia risulta essere il gioco che ha ottenuto il voto più alto nell'ultimo numero della rivista. Adesso non ci resta che attendere le prossime recensioni per capire quale sia l'accoglienza che la stampa riserverà al gioco.

Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia è un remake di Fire Emblem Gaiden (in origine uscito nel 1992 su NES esclusivamente in Giappone) che riporta modifiche e aggiunte alla trama, nuovi dungeon e doppiaggio in inglese dei dialoghi. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 aprile in Giappone e dal 19 maggio in Europa e Nord America, su Nintendo 3DS.