Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sarà doppiato solamente in inglese

ha quest'oggi aggiornato il proprio sito ufficiale aggiungendo alcune informazioni su, il remake del secondo capitolo della saga uscito esclusivamente in Giappone nel lontano 1992.

Veniamo dunque a sapere che proprio come accaduto con Fire Emblem Fates, neanche in questo caso sarà presente il doppiaggio giapponese, dal momento che l'unica traccia audio disponibile sarà in lingua inglese. I motivi dietro questa decisione per il momento restano ignoti. Ricordiamo che Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia farà il suo debutto il 17 maggio 2017, esclusivamente su 3DS. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.