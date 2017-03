Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: trailer per lo scontro tra due eserciti

Nintendo ha pubblicato un nuovo video per il suo strategico a turni, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, in arrivo a maggio sulle console della famiglia Nintendo 3DS. Il trailer si concentra sulla narrativa del titolo, mostrano inoltre alcune sequenze di gameplay.

Una voce narrante ci parla di due eserciti con un unico destino, fornendo nuove informazioni sui due protagonisti: Alm e Celica. Il gioco sviluppato da Intelligent Systems è un remake di Fire Emblem Gaiden, gioco pubblicato nel 1992 su Famicom e mai arrivato in occidente. Oltre alla versione standard, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia sarà disponibile in un'edizione speciale limitata, contenente il gioco, il CD con una selezione della colonna sonora, una art book e le spille "pixellate" dei due protagonisti insieme ai loro amiibo.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia uscirà il 19 maggio.