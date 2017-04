Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: unboxing degli Amiibo di Alm e Celica

Mentre gli utenti europei dovranno attendere ancora qualche settimana per mettere le mani su, in Giappone il titolo è già disponibile da ieri, così come i nuovi amiibo di Alm e Celica.

Nintendo Wire ci propone oggi proprio l'unboxing delle due statuine dei protagonisti del gioco. Il filmato, che trovate in apertura di pagina, permette di farci un'idea della fattura del prodotto mostrandoci nel dettaglio la confezione e gli amiibo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sarà lanciato in Europa il prossimo 19 maggio esclusivamente su Nintendo 3DS. Sulle pagine di Everyeye trovate ben due ore di gameplay del gioco.