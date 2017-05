Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: Unboxing della Limited Edition

L'ultima puntata dello show Nintendo Minute è interamente dedicata a: per l'occasione, i due conduttori ci mostrano l'unboxing della Limited Edition del gioco.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia Limited Edition include il gioco, artbook a colori con custodia rigida, tre spille in metallo di Alm, Celica e Marth, CD con la colonna sonora e i due Amiibo di Alm e Celica. Il titolo sarà disponibile in Europa dal prossimo 19 maggio, in esclusiva su Nintendo 3DS, recentemente il producer ha dichiarato che Shadows of Valentia sarà l'ultimo episodio regolare della serie in arrivo su 3DS.