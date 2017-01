Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: uno sguardo agli Amiibo di Alm e Celica

ha pubblicato un'immagine che mostra gli Amiibo di Alm e Celica, protagonisti di, remake di, titolo uscito su Nintendo NES solo in Giappone nel 1992.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia presenta un comparto tecnico migliorato (con tanto di doppiaggio per i personaggi) e un gameplay più dinamico, con nuovi dungeon da esplorare e un combat system rivisitato. Il titolo sarà disponibile in Europa dal 19 maggio in esclusiva su Nintendo 3DS, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche la confezione specisle con i due Amiibo di Celica e Alm, che potete vedere in calce alla notizia.