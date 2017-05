Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: video panoramica dell'RPG per 3DS

Un nuovo video pubblicato da Nintendo ci offre una panoramica su Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, RPG strategico che verrà pubblicato il 19 maggio in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo 3DS.

Il video mostra alcune sequenze di gioco, con un caratteristico passaggio dalla visuale dall'alto con personaggi 8 bit a uno scontro ravvicinato in tre dimensioni, senza soluzione di continuità. La casa di Kyoto ci fornisce anche qualche informazione sulle unità di combattimento, illustrandone le peculiarità.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, reboot del secondo capitolo della saga pubblicato esclusivamente su Famicom nel 1992, sarà l'ultimo ad uscire sulle portatili a due schermi della grande N, così come confermato dal producer della serie Hitoshi Yamagami. Lo strategico di Intelligent Systems sarà disponibile a partire dal 19 maggio in esclusiva su Nintendo 3DS.