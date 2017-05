sarà disponibile dal 19 maggio in Europa, in queste ore però la stampa internazionale ha avuto modo di provare il gioco ed esprimere il suo parere sul remake di. L'accoglienza generale è stata decisamente positiva, con una media voti particolarmente buona.

Tra i primi pareri troviamo quelli di Nintendo World Report (9/10), Destructoid (7.5/10), USGamer (3.5/5), EGM USA (8.5/10), Nintendo Life (9/10), GamesRadar Plus (4/5), Nintendo Enthusiast (9.5/10), GameInformer USA (7/10), GameSpot USA (9/10) e IGN.com (7.8/10).

Nel momento in cui scriviamo, la media su Metacritic è pari a 84/100. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia.