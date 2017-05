Fire Emblem Echoes: vediamo l'unboxing della Collector's Edition europea

Grazie a un video pubblicato sul canale di YouTube MyGamingBoulevard, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla Collector's Edition europea di Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, remake del secondo capitolo della saga strategica originariamente pubblicato su Famicom.

In passato, il canale di Nintendo Minute ci aveva proposto l'unboxing della versione in vendita nel mercato nordamericano, e grazie al video pubblicato oggi possiamo dare uno sguardo alla sua controparte europea. Questa edizione limitata comprende il gioco, un art book, spillette metalliche pixellate di Alm, Celica e Marth, un libretto, il CD con una selezione della colonna Sonora "Sounds of Echoes" e gli amiibo dei personaggi di Alm e Celica.

Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia uscirà il 19 maggio in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS.