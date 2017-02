Fire Emblem Heroes: 1.000 dollari spesi per provare a sbloccare Hector

Un giocatore diha speso 1.000 dollari per provare a ottenere il personaggio di: questo eroe può essere sbloccato raggiungendo una determinata quantità di obiettivi e vincendo il maggior numero possibile di scontri.

Alcuni utenti hanno iniziato a spendere denaro reale in microtransazioni per facilitare l'evocazione degli eroi e aumentare così di fatto le possibilità di aggiungere Hector al proprio roster. Un giocatore americano ha recentemente speso 1.000 dollari e si parla di utenti giapponesi che avrebbero speso anche 6.000 dollari in una sola sera, in entrambi i casi senza però riuscire a sbloccare il personaggio.

Fire Emblem Heroes è ora disponibile per il download su iOS e Android, il gioco viene distribuito come free-to-play, scaricabile gratuitamente con supporto per le microtransazioni.