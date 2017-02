Fire Emblem Heroes: arrivano Ephraim, Eirika, Seliph e Julia

ha aggiornatoaggiungendo quattro nuovi personaggi, ovvero Ephraim, Eirika, Seliph e Julia, ora disponibili per tutti i possessori del gioco. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra i quattro eroi in azione.

Gli eroi citati provengono dai precedenti episodi della serie: Ephraim e Eirika sono i protagonisti di Fire Emblem The Sacred Stones mentre Seliph e Julia sono comparsi in Fire Emblem Genealogy of the Holy War. Per saperne di più su Fire Emblem Heroes vi rimandiamo alla nostra recensione, ricordandovi che il gioco è disponibile ora su iOS e Android come free-to-play, scaricabile gratis con supporto per le microtransazioni.