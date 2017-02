Fire Emblem Heroes disponibile ora su iOS e Android

ha pubblicatosu App Store e Google Play: il gioco è ora disponibile per il download gratuito da entrambi gli store, con supporto per le microtransazioni tramite acquisti in-app.

Fire Emblem Heroes presenta un sistema di controllo adattato per i dispositivi touch, un combat system di stampo tattico e un gameplay veloce pensato per sessioni mordi e fuggi. Oltre alla campagna principale, il titolo include anche varie modalità multiplayer online per sfidare gli amici.

Di seguito, i link per scaricare il gioco:

Il file pesa 82 MB, il gioco è tradotto in varie lingue tra cui francese, inglese, giapponese, spagnolo, tedesco e italiano. Nintendo ha già confermato l'arrivo di nuovi gratuiti per espandere il mondo di gioco e introdurre nuovi contenuti.