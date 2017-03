ha annunciato che fino al prossimo 7 aprile, i giocatori dipotranno affrontare le nuove "" grazie allo speciale evento che prenderà il via nella giornata di oggi su iOS e Android.

L'obiettivo è quello di completare le missioni storia dei capitoli 1, 5 e 9 a difficoltà Lunatic con alcuni eroi specifici e senza far morire nessun membro del team. Coloro che riusciranno a completare l'impresa riceveranno in regalo fino aventi sfere, in base ai risultati ottenuti nelle singole quest.

Fire Emblem Heroes sarà aggiornato ad aprile con nuovi contenuti, tra cui mappe, personaggi e sfide, l'update introdurrà inoltre anche un miglior bilanciamento del gameplay.