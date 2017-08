Fire Emblem Heroes: in arrivo Amelia, Seth, Innes e Tana con il nuovo update

ha ufficialmente annunciato che quattro nuovi personaggi saranno introdotti all'interno dinella giornata di domani, in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo aggiornamento del titolo mobile. Per l'occasione, è stato diffuso un trailer apposito che potete visionare in apertura di notizia.

Nello specifico, abbiamo gli arrivi di Amelia (ascia), Seth (spada da cavaliere), Innes (arco), e Tana (lancia). Come avrete notato, tutti i personaggi provengono da Fire Emblem: The Sacred Stones.

Nintendo ha inoltre confermato che "The Sacred World", nuovo capitolo del gioco, sarà giocabile a partire da domani.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Fire Emblem Heroes è disponibile su dispositivi iOS e Android. Da pochi giorni è stata aggiunta la modalità Assalto Arena.