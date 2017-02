Fire Emblem Heroes: in arrivo quattro nuovi personaggi

Shingo Matsushita (Game Director di) ha rivelato che presto il nuovo gioco mobile divedrà l'aggiunta al roster di quattro nuovi personaggi.

Nello specifico, si tratta di Seliph e Julia da Fire Emblem Genealogy of the Holy War e della coppia Eirika/Ephraim da Fire Emblem The Sacred Stones. Matsushita non ha rivelato altri dettagli e non sappiamo quando i nuovi eroi faranno la loro comparsa in Fire Emblem Heroes ma è probabile che dovremo attendere il prossimo aggiornamento per vederli in azione.