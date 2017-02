Secondo quanto dichiarato da Tatsumi Kimishima (Presidente di),si è rivelato un vero successo per la compagnia, incassando cinque milioni di dollari nei primi cinque giorni di presenza sul mercato.

Di questi, 2.9 milioni sarebbero stati incassati al day one e gli altri due milioni nei quattro giorni successivi al lancio. Si tratta di numeri decisamente positivi, ricordiamo che Fire Emblem Heroes è disponibile su App Store e Google Play come free-to-play, il download è gratuito con supporto per le microtransazioni.

Per il futuro, Nintendo ha già programmato una serie di aggiornamenti per introdurre nuovi eroi, modalità ed eventi speciali nel mondo di Fire Emblem Heroes.