ha pubblicato un nuovo aggiornamento perche aggiunge l'arco narrativoe include quattro nuovi personaggi tratti dai precedenti episodi della saga.

Nello specifico, si tratta di Lucina (da Fire Emblem Awakeming), Roy (Fire Emblem The Burning Blade), Lyn (Fire Emblem The Blazing Blade) e Ike (Fire Emblem Path of Radiance). I nuovi eroi sono inoltre protagonisti di un trailer inedito che trovate in calce alla notizia. Ricordiamo che Fire Emblem Heroes è ora disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play.