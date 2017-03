Fire Emblem Heroes: Nintendo prende di mira i cheater

Nei combattimenti online dici si può imbattere in alcuni cheater che riescono a schierare diverse copie dello stesso personaggio sul campo di battaglia.ha deciso di prendere provvedimenti contro i giocatori che adottano questa pratica scorretta.

La casa di Kyoto pubblicherà presto un aggiornamento che invierà una notifica ai cheater, penalizzandoli con una limitazione temporanea per alcune feature online. Senza dubbio si tratta di una buona notizia per chi vuole giocare online a Fire Emblem Heores senza il pericolo di incontrare avversari scorretti. Ricordiamo che il gioco è uno strategico free-to-play per Android e iOS, un altro passo compiuto da Nintendo verso il settore mobile dopo il successo di Super Mario Run.