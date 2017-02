Fire Emblem Heroes: sei nuovi personaggi si aggiungono al roster

ha annunciato che sei nuovi eroi sono ora disponibile nel mondo di, insieme al prologo, distribuito come parte dell'ultimo aggionamento gratuito.

I personaggi extra ora disponibili ora in Fire Emblem Heroes sono Eldigan e Lachesis da Fire Emblem Genealogy of the Holy War, Reinhardt e Olwen da Fire Emblem Thracia 776, Klein da Fire Emblem The Binding Blade e infine Sanaki da Fire Emblem Radiant Dawn. Al momento, il rollout dei nuovi eroi è appena iniziato in Giappone, l'update dovrebbe essere disponibile nel corso della giornata odierna anche in Occidente.