ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo update per, aggiornamento che porta il gioco alla versione 1.7.0. e include diverse migliorie tecniche per l'applicazione.

Nello specifico, la patch aggiunge una nuova funzionalità di sostegno, nuove modalità di visualizzazioni per i nomi delle squadre, opzioni per ricercare gli eroi in base alle abilità, nuove opzioni per il menu impostazioni e correzioni di bug ed errori del software.

Al momento non sono previsti nuovi eroi per Fire Emblem Heroes, questi potrebbero però fare la loro comparsa nel prossimo aggiornamento.