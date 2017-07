ha pubblicato un nuovo aggiornamento per, che include quattro nuovi eroi tratti da. L'update inoltre aggiunge un nuovo capitolo per la storia, denominato

I quattro nuovi personaggi provengono dal cast di Fire Emblem Fates, a partire da oggi sarà possibile utilizzare anche Elise, Xander, Leo e Corrin, inoltre il capitolo Nohrian Summer sarà accessibile per coloro che hanno già completato lo Story Mode.

Fire Emblem Heroes è ora disponibile per il download gratuito su iOS e Android, il gioco può essere scaricato a costo zero con supporto per le microtransazioni e acquisti in-app.