ha annunciato che presto distribuirà un nuovo aggiornamento diche includerà vari contenuti tratti da, titolo della serie uscito nel 2005 su Nintendo GameCube.

Questo update introdurrà un nuovo capitolo (con la possibilità di ottenere sfere gratis) e quattro personaggi tratti da Path of Radiance, ovvero Ike, Mist, Soren e Titania. In apertura trovate un trailer che illustra nel dettaglio tutte le novità in arrivo.

Fire Emblem Heroes è ora disponibile su iOS e Android, il gioco è scaricabile gratuitamente, con supporto per gli acquisti in-app.