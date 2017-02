Si stima che Fire Emblem Heroes abbia generato 2,9 milioni di $ in un giorno

Stando a quanto riportato da Sensor Tower, il secondo titolo mobile pubblicato da Nintendo, Fire Emblem: Heores, avrebbe generato 2,9 milioni di dollari nel suo primo giorno. Pubblicato su iOS e Android, il gioco porta su smartphone e tablet la celebre serie strategy sviluppata da Intelligent Systems.

Se rapportato con quanto generato da Super Mario Run nel suo primo giorno di attività - 8.4 milioni di dollari - i risultati non sembrerebbero particolarmente incoraggianti, ma va comunque sottolineata l’enorme popolarità del brand di Mario e l’importante lavoro di marketing condotto da Nintendo e Apple per pubblicizzare il titolo. In aggiunta, l’endless runner richiede un esborso di 9,99€ per sbloccare l’intero gioco, mentre la natura free-to-play con micro transazioni proposta da Fire Emblem: Heroes potrebbe portare lo strategico a generare maggiori guadagni nel lungo periodo.

Una comparazione più appropriata può essere fatta con il popolarissimo Clash Royale: sempre secondo Sensor Tower, nel suo primo giorno di pubblicazione il freemium sviluppato da Supercell ha generato 1.4 milioni di dollari, nonostante il numero di download sia stato lo stesso di quello registrato dalle prime 24 ore di Fire Emblem: Heroes.