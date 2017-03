Fire Emblem Heroes: tutte le novità dell'aggiornamento di aprile

ha annunciato il prossimo arrivo di un corposo aggiornamento perche aggiungerà tante nuove opzioni, regole ed eventi speciali. Di seguito, tutti i dettagli sul nuovo update del gioco, disponibile dal mese di aprile.

L'aggiornamento di aprile apporterà numerose migliorie alle battaglie, con un miglior bilanciamento generale e l'aggiunta di nuove opzioni e tecniche di combattimento. Confermata anche l'arrivo della permadeath, introdotta tramite uno speciale ancora privo di una data di partenza.

Il gioco verrà inoltre dotato di una modalità Arena, la quale permetterà ai giocatori di allenarsi per prepararsi in vista dei combattimenti più ardui. Ricordiamo che Fire Emblem Heroes è già disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play.