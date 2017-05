Fire Emblem per Switch avrà personaggi vivi come mai visto prima

Parlando ai microfoni di Jeux Video, gli sviluppatori dihanno anticipato che il prossimo capitolo regolare della serie, in arrivo sunel 2018, sarà qualcosa di diverso rispetto agli altri esponenti della saga, a partire dalla caratterizzazione dei personaggi.

"Come è stato già confermato, stiamo lavorando a un nuovo Fire Emblem per Nintendo Switch. Essendo un titolo progettato appositamente per una console casalinga, dovremmo essere in grado di offrire un Fire Emblem completamente diverso dal solito, con personaggi vivi come mai visto prima d'ora.", dichiara Kenta Nakanishi, director di Fire Emblem Echoes.

Insomma, la curiosità per il nuovo Fire Emblem in uscita su Nintendo Switch nel 2018 non può che crescere: voi cosa vi aspettate?