Fire Emblem: replica del Nintendo Direct, ecco tutte le novità annunciate

Il 18 gennaio,ha trasmesso uno speciale evento Direct incentrato sulla serie, per annunciare tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi. Ecco la replica integrale della trasmissione, sottotitolata in italiano.

Di seguito, un riepilogo del principali annunci avvenuti durante il Direct del 18 gennaio 2017:

Fire Emblem Heroes: Nintendo lancia la sua prossima avventura su mobile con l’arrivo di Fire Emblem Heroes, un originale RPG di strategia incentrato sull’acerrimo scontro tra due regni in guerra tra loro. Fire Emblem Heroes sarà disponibile da scaricare gratuitamente con ulteriori opzioni a pagamento. Nintendo inaugurerà oggi l’evento Fire Emblem Heroes: Choose Your Legends. I fan potranno visitare il sito per navigare tra i personaggi del franchise Fire Emblem e selezionare quelli che vorrebbero apparissero in Fire Emblem Heroes. L’eroe e l’eroina che risulteranno al vertice della comunità globale entreranno a far parte di Heroes quali personaggi evento di “Scegliete le Vostre Leggende”. I possessori di un account Nintendo riceveranno punti bonus platino per aver votato.



Fire Emblem Warriors: Il gioco è in fase di sviluppo sia per console Nintendo Switch che per New Nintendo 3DS. Lo sviluppo è a cura del team che ha creato Hyrule Warriors, e il suo lancio è previsto per il prossimo autunno.



Fire Emblem per Nintendo Switch: Per la prima volta dal lancio di Fire Emblem Radiant Dawn sulle console Wii nel 2008, un nuovo capitolo della serie Fire Emblem è in fase di sviluppo per una console domestica di Nintendo. Il gioco uscirà nel 2018 su Switch.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia: Nel 1992, il secondo gioco della serie Fire Emblem, Fire Emblem Gaiden è stato lanciato in Giappone in esclusiva. Ora, per la prima volta, i fan non in Giappone potranno avere un assaggio di questo gioco classico per le console della famiglia Nintendo 3DS. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia si ispira al gioco originale del 1992, reimmaginato su una scala più grandiosa. Ogni aspetto della presentazione del gioco Fire Emblem Gaiden è stato aggiornato; il gioco è inoltre interamente doppiato. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia ricrea l’esperienza di gioco classica di Fire Emblem in chiave moderna, aggiungendo l’esplorazione di dungeon colmi di nemici. Il lancio sulle console della famiglia Nintendo 3DS avverrà il 19 maggio.