Fire Emblem Warrior: annunciato il piano di pubblicazione dei DLC

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato il piano di pubblicazione dei DLC di, il nuovo spin-off della saga in stile musou previsto in uscita il 20 ottobre su

Di seguito vi elenchiamo i DLC previsti per Fire Emblem Warriors:

Fine 2017 – Fire Emblem Fates Add-On Pack (1.400 yen)

Inverno 2018 – Fire Emblem: Shadow Dragon Add-On Pack (1.400 yen)

Primavera 2018 – Fire Emblem Awakening Add-On Pack (1.400 yen)

Ogni pacchetto aggiuntivo includerà diversi personaggi giocabili inediti e nuove armi. Inoltre sarà disponibile anche un bundle che includerà tutti e tre i tre DLC a 3.000 yen, ma al momento non è stato rivelato nessun dettaglio per quanto riguarda i prezzi che verranno proposti in Occidente. Ricordiamo che durante il Tokyo Game Show 2017 Koei Tecmo ha annunciato anche Nioh Complete Edition.