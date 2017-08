ha annunciato la Special Edition diper il mercato americano. Il gioco sarà disponibile dal 20 ottobre in Occidente, al momento però la Collector's Edition non è stata ancora confermata per il nostro continente.

Questa edizione da collezione sarà in vendita al prezzo di 79.99 dollari, la confezione include una copia del gioco, tre CD con la colonna sonora, 25 cartoline dei personaggi con custodia e un poster doppia faccia, il tutto racchiuso in una confezione cartonata di tipo premium con artwork esclusivo. Restiamo in attesa di eventuali annunci per quanto riguarda l'arrivo della Limited Edition di Fire Emblem Warriors in Europa.