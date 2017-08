ha pubblicato un nuovo trailer diintitolatoe dedicato alla storia del gioco: il video riassume la trama del gioco e mostra i principali personaggi dell'avventura.

Il trailer svela inoltre la data di uscita dello spin-off sviluppato da Omega Force: Fire Emblem Warriors uscirà in Giappone il 28 settembre e arriverà in Europa il 20 ottobre nei formati Nintendo Switch e 3DS. Al momento la casa di Kyoto non ha diffuso nuovi dettagli sul gameplay ma è probabile che nuovi video possano arrivare nelle prossime ore dalla fiera tedesca.