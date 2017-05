Fire Emblem Warriors: confermata la presenza di Marth e Chrom

Nell'ultimo numero di Famitsu è stato confermato che(Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light) e(Fire Emblem Awakening) saranno presenti in, spin-off della serie attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch e 3DS

Inoltre, tramite le pagine della rivista scopriamo che i gemelli Lian e Shion saranno i protagonisti principali del gioco. Nessun altro dettaglio è trapelato al momento, ricordiamo che Fire Emblem Warriors è in fase di sviluppo negli studi di Omega Force, team responsabile della serie Dynasty Warriors e di spin-off come Hyrule Warriors e Dragon Quest Heroes. Il titolo uscirà entro la fine dell'anno su Nintendo Switch e 3DS, maggiori informazioni dovrebbero arrivare nel corso dell'E3 di Los Angeles.