Tramite le pagine di Famitsu,ha annunciato due nuovi personaggi per, lo spin-off in stile musou della serie Nintendo sviluppato dal team, noto per titoli com Dragon Quest Heroes, Hyrule Warriors e Dynasty Warriors.

I due nuovi personaggi sono Cordelia e Daraen in versione femminile, entrambi gli eroi provengono da Fire Emblem Awakeking, titolo uscito nel 2014 su Nintendo 3DS. Tra gii ultimi personaggi annunciati troviamo anche Corrin, Xander, Chrom e Marth.

Ricordiamo che Fire Emblem Warriors è atteso per la fine dell'anno su Nintendo Switch e 3DS, al momento il publisher non ha ancora comunicato la data di lancio del gioco.