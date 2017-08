, Game Director di, ha rivelato nuovi dettagli riguardo risoluzione e framerate della versione per Nintendo Switch. Il gioco girerà di base a 1080p e 30 fps tuttavia sarà possibile selezionare tra varie modalità di visualizzazione.

Nello specifico, il gioco permetteà di aumentare il framerate a 60 fps a discapito della risoluzione, giocando a 720p anzichè 1080p. Non è chiaro se questa opzione sarà disponibile solamente in modalità TV con Switch inserita nella Dock o se la possibilità di aumentare il framerate valga anche in modalità portatile.

Fire Emblem Warriors è atteso per il 20 ottobre 2017 in Europa nei formati Nintendo Switch e 3DS.