Fire Emblem Warriors: diamo una prima occhiata ai personaggi protagonisti

ha pubblicato una nuova anteprima per, spin-off della saga attualmente in fase di sviluppo per, mostrandoci i primi screenshot dei personaggi di: ve li abbiamo riportati a fondo pagina.

Fire Emblem Warriors nasce dalla collaborazione tra Nintendo, Koei-Tecmo e Omega Force, presentandosi come un musou ambientato nel mondo di Fire Emblem sviluppato dagli autori di Dynasty Warriors, Samurai Warriors e Hyrule Warriors. Il titolo uscirà entro la fine dell'anno su Nintendo Switch e 3DS: maggiori dettagli sul gioco dovrebbero arrivare nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles.

Intanto potete gustarvi gli screenshot di Shion, Lian, Marth e Chrom che vi abbiamo proposto in calce alla notizia.