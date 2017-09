Fire Emblem Warriors: due trailer ci presentano i personaggi del gioco

Continua la serie di video con la qualeintende presentare al pubblico i personaggi del cast diprima del lancio del gioco. La compagnia ha pubblicato oggi due nuovi video, dedicati ad altri eroi.

Potete trovare i due filmati riportati rispettivamente in apertura e in calce alla notizia. Il primo ci permette di dare uno sguardo approfondito ai personaggi Xander, Camilla, Leo, Elise e Corrin (Female). Il secondo è invece dedicato ai combattenti Ryoma, Hinoka, Takumi, Sakura e Corrin (Male).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Fire Emblem Warriors sarà disponibile a partire dal prossimo 28 settembre in Giappone, e dal 20 ottobre in Europa, su Nintendo Switch e 3DS. Segnaliamo inoltre che, a questo link, potete trovare il primo video della serie dedicata agli eroi del gioco, tra i quali figurano personaggi popolari come Chrom e Cordelia.