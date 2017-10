Fire Emblem Warriors: ecco l'unboxing della special edition e degli amiibo

, titolo musou già disponibile in Giappone dal 28 settembre susi appresta a raggiungere anche l'Occidente.

Per l'occasione, nell'ultimo Nintendo Minute è stato mostrato un unboxing di oltre 10 minuti della Special Edition per Switch e degli amiibo dedicati al gioco, che potete ammirare in cima alla notizia. Ricordiamo che il titolo è compatibile con tutti gli amiibo di Fire Emblem distribuiti in passato. Nel video allegato, vengono mostrati quelli di Chrom e Tiki

Fire Emblem Warriors è sviluppato da Omega Force, Intelligent Systems e Team Ninja. Sarà disponibile in Europa a partire dal 20 ottobre 2017. Nintendo ha anche già diffuso il piano di pubblicazione dei DLC. In Giappone, a quanto pare, non ha fatto registrare un debutto sorprendente, visto che non è andato oltre le 60 mila unità vendute, ovvero il 50% delle copie distribuite dai venditori. Evidentemente la casa di Kyoto si aspettava di più, anche considerato che un altro titolo musou, Hyrule Warriors, fece di meglio.

Infine, vi ricordiamo che, per quanto riguarda la famiglia di console portatili, sarà compatibile esclusivamente con New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS e New Nintendo 2DS XL. Sono invece esclusi Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL e Nintendo 2DS.