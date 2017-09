Un rivenditore spagnolo ha inserito in listino la Collector's Edition di, la cui copertina presenta le sagome in pixl art di cinque personaggi non ancora annunciati. Attenzione: quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler.

Un video realizzato dalla redazione di GameXplain mostra nel dettaglio i personaggi in questione, ovvero Celica, Lyn, Tiki, Anna e Caeda, i quali potrebbero dunque fare la loro comparsa nel gioco.

Restando in attesa di conferme o smentite, vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors sarà disponibile in Europa dal 20 ottobre nei formati Nintendo Switch e 3DS. La Collector's Edition è stata al momento confermata solamente per il Nord America.