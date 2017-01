Fire Emblem Warriors: nuove informazioni saranno rivelate il 18 gennaio

Nintendo ha da poco annunciato che a breve terrà un direct interamente dedicato ae a, spin-off dalle meccaniche musou sviluppato dache uscirà esclusivamente su

Per la precisione, la diretta si terrà il 18 gennaio alle 23:00 (orario italiano). Al momento non è chiaro se l'evento sarà completamente incentrato su Fire Emblem Warriors o anche sugli altri episodi della serie, tuttavia, dopo la fugace presentazione di ieri, è lecito aspettarsi diverse informazioni sul nuovo capitolo della saga. Non ci resta dunque che attendere qualche giorno per scoprirne di più. Ricordiamo che Fire Emblem Warriors al momento non presenta una data di uscita, qui potete osservare il trailer di annuncio.