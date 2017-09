Fire Emblem Warriors: il nuovo trailer ci offre una breve panoramica del gioco

In occasione delhanno pubblicato un nuovo trailer dell'edizione Switch di, spin-off della saga che abbraccia meccaniche tipiche dei musou, in arrivo in Europa nelle prossime settimane.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, ci offre una breve panoramica del gioco presentandoci l'incipit della trama, e ci mostra alcuni spezzoni di gameplay che ci offrono un'idea di alcune delle situazioni che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Fire Emblem Warriors è già disponibile in Giappone, mentre arriverà in Europa il prossimo 20 ottobre su Nintendo Switch e 3DS, in edizione Standard e Collector's.