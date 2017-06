ha aperto idi, tramite il quale sono stai diffusi alcuni nuovi screenshot del gioco in fase di sviluppo negli studi di

Le immagini permettono di dare uno sguardo ai personaggi del gioco (tra cui Marth e Chrom) e alle ambientazioni, tratte dai principali episodi della serie Nintendo. Ricordiamo che Fire Emblem Warriors è attualmente in sviluppo per Switch e 3DS, l'uscita è prevista entro la fine del 2017, al momento tuttavia il publisher non ha fornito una data di uscita precisa. Probabilmente, ne sapremo di più al prossimo E3.