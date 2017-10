Fire Emblem Warriors: i primi voti della stampa internazionale sono nella media

sarà disponibile in Europa soltanto dal 20 ottobre, ma nelle ultime ore sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. Lo spin-off della saga in stile musou sta ricevendo un'accoglienza mediamente buona, con alcune testate che non sono rimaste del tutto convinte.

Analizzando le valutazioni assegnate nelle ultime ore, tra i voti più alti troviamo l'85/100 di Vandal e Areajugones, seguiti da RPG Site, God is a Geek, Game Rant, Trasted Reviews e Meristation con 80/100. Tra i giudizi intermedi troviamo il 75/100 di Wccftech e il 70/100 di M3 ed FNintendo, mentre tra i voti più bassi segnaliamo il 60/100 di GameSpot e un deludente 40/100 assegnato da MetroGame Central.

Per quanto riguarda il parere Everyeye.it, invece, ricordiamo che il nostro Andrea Fontanesi ha valutato il gioco con un 73/100 (ecco la Recensione). Nel momento in cui riportiamo la notizia Fire Emblem Warriors ha totalizzato un punteggio Metascore pari a 73/100.