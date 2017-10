Fire Emblem Warriors: svelati i contenuti dei DLC e le date d'uscita giapponesi

ha aggiornato il sito ufficiale dicon le date d'uscita giapponesi e nuovi dettagli riguardanti i tre contenuti scaricabili previsti per il titolo.

Innanzitutto, ecco il piano di pubblicazione nel dettaglio:

Fire Emblem Fates Add-On Pack – 31 dicembre 2017 (1.400 yen) Fire Emblem: Shadow Dragon Add-On Pack – 28 febbraio 2018 (1.400 yen) Fire Emblem Awakening Add-On Pack – 31 marzo 2018 (1.400 yen)

Al cambio attuale, 1.400 yen corrispondono a circa 10,50 euro. Tutti e tre i pacchetti arriveranno negli stessi mesi sopra indicati anche in Europa e Nord America, ma in questo caso la società giapponese non ha ancora comunicato il giorno preciso di lancio. Da noi costeranno 8,99 euro ciascuno e, come nella terra del Sol Levante, sarà possibile acquistare un Season Pass a 19,99 euro. Oltre a garantire l'accesso a tutti i contenuti sopra elencati, fornirà al giocatore anche uno speciale costume da sposa per Lucina.

Ognuno dei pacchetti conterrà i seguenti contenuti:

Tre personaggi giocabili (provenienti dal titolo che da il nome al DLC)

Tre nuove mappe storia

Costumi aggiuntivi

Dialoghi aggiuntivi

Armi aggiuntive

Fire Emblem Warriors è disponibile in Giappone dal 28 settembre su Nintendo Switch e New Nintendo 3DS. In Europa e Nord America è invece atteso per il 20 ottobre. Avete già dato un'occhiata all'unboxing della Special Edition e degli amiibo legati al gioco?