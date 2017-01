Fire Emblem Warriors uscirà in autunno anche su New 3DS, ecco il primo gameplay

ha pubblicato il primo video gameplay diin cui vediamo il protagonista scagliarsi contro un'orda di avversari. La grande N ha inoltre rivelato la finestra di lancio e ha annunciato che il titolo uscirà non solo su Switch, ma anche su New 3DS.

Fire Emblem Warriors farà il suo debutto nel corso del prossimo autunno. Come potete osservare nel filmato in apertura della durata di poco più di un minuto, si tratta di uno spin-off con meccaniche musou che, come Hyrule Warriors, sarà sviluppato da Omega Force e Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo. Per restare sempre aggiornati sul titolo vi invitiamo a seguire la scheda a esso dedicata.