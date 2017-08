Fire Emblem Warriors: vediamo in azione Camilla, Hinoka, Takumi e Xander

Durante la Gamescom 2017 di Colonia,ha ospitato un panel dedicato a, il nuovo spin-off della saga in stile musou in arrivo su. Con l'occasione è stato mostrato un nuovo video gameplay: lo trovate in cima alal notizia.

Il filmato mostra in azione i personaggi di Camilla, Hinoka, Takumi e Xander, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato alle loro abilità in combattimento. In occasione della fiera tedesca, inoltre, Fire Emblem Warriors ha ricevuto un nuovo trailer ufficiale e la data di uscita europea: il gioco uscirà nel nostro continente il prossimo 20 ottobre su Nintendo Switch e 3DS.

Per tutte le novità emerse durante la Gamescom 2017 vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.