ha da poco pubblicato uno spot per la versionedidedicato al mercato nordamericano. Il titolo diè già disponibile in Giappone, mentre arriverà nel mercato occidentale il 20 ottobre.

Il filmato propone uno spezzone del video d'apertura e alcuni eroi in azione, tra i quali Caeda, Takumi, Ryoma, Frederick, e la versione maschile di Robin. Dal Paese del Sol Levante, tuttavia, arrivano numeri non proprio incoraggiante per il musou, che avrebbe venduto poco meno di 60.000 copie combinate tra la versione home console e quella portatile.

Fire Emblem Warriors è atteso il 20 ottobre su Nintendo Switch e 3DS, anche in edizione da collezione.