Dal Giappone arrivano numeri tiepidi per: secondo quanto riportato da Dengeki, il gioco avrebbe venduto poco meno di 60.000 copie nel paese del Sol Levante, ovvero circa il 50% delle unità distribuite ai rivenditori.

Nello specifico, la versione Switch ha venduto 40.000 copie mentre quella per 3DS si è fermata a poco meno di 20.000. Si tratta di numeri leggermente inferiori rispetto a quelli registrati da Hyrule Warriors nel 2014, il quale aveva venduto 70.000 unità su Wii U (57% del distribuito) mentre Hyrule Warriors Legends per 3DS ha piazzato 56.000 pezzi al lancio in Giappone.