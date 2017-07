Fire Emblem Warriors: un video gameplay di 17 minuti dal Comic Con

In occasione del Comic Con di San Diego,ha portato una demo giocabile di, lo spin-off a tema musou in arrivo questo autunno su. Il canale youtube di GameXplain ha caricato un nuovo video gameplay della durata di 17 minuti: lo trovate in cima alla notizia.

Nel video possiamo vedere in azione Robin, Lucina e Lissa, tre dei personaggi che saranno presenti in Fire Emblem Warriors. Per quanto riguarda la formula di gioco vera e propria, invece, il nuovo spin off di Fire Emblem si ispirerà alle meccaniche viste in Hyrule Warriors, ereditando i tratti tipici dei musou. Tra gli altri personaggi inclusi nel gioco ricordiamo il ritorno di volti conosciuti come Marth, Ryoma, Xander, Chrom e Corrin, senza dimenticare l'inclusione dei due nuovi personaggi di Rowan e Lianna.

Fire Emblem Warriors uscirà nel corso di questo autunno su Nintendo Switch e 3DS.