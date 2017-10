Fire Emblem Warriors: un video mette a confronto le 2 modalità grafiche

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video comparativo per, in cui vengono messe a confronto le due modalità grafiche disponibili nel gioco: una per privilegiare la risoluzione a 1080p, e l'altra per mantenere un frame rate di 60 fps.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Fire Emblem Warriors per Nintendo Switch permette in docked mode di scegliere fra la modalità grafica "Performance", in cui il gioco viene renderizzato a 720p e a 60 fps, e la modalità "Quality", per mantenere una risoluzione di 1080p a 30 fps. Se da un lato l'azione di gioco sarà più fluida, dall'altro potrete scegliere di privilegiare la qualità grafica: voi quale delle due modalità preferite?

